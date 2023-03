Inditex (Zara), utile sale del 27% a 4,1 miliardi di euro nel 2022

Inditex

(Teleborsa) -, gruppo spagnolo dell'abbigliamento proprietario del marchio Zara, ha chiusoconpari a 32,6 miliardi di euro (+17,5% rispetto al 2021). Le vendite a valute costanti sono cresciute del 18%. Le vendite sono state positive in tutte le principali aree geografiche sia nei negozi che online, e in tutti i concept. Il marchio Zara (Zara and Zara Home) ha segnato un +21%, Pull&Bear +15%, Masimo Dutti +4%, Bershka +10%, Stradivarius +13% e Oysho +4%.L'è aumentato del 20% a 8,6 miliardi di euro e l'del 29% a 5,5 miliardi di euro. L'è aumentato del 27% a 4,1 miliardi di euro.Per l'esercizio 2022, il CdA proporrà all'Assemblea un aumento deldel 29% a 1,20 euro per azione, composto da un dividendo ordinario di 0,796 euro e un dividendo bonus di 0,404 euro per azione.Le"sono state accolte molto bene dai nostri clienti", segnala la società. Le vendite in negozio e online a valuta costante tra il 1° febbraio e il 13 marzo 2023 sono aumentate del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Adeguate per le operazioni in Russa e in Ucraina nel 2022, le vendite a valuta costante sono aumentate del 17,5%.