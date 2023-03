Superbonus, ISTAT: nel 2022 peggioramento deficit-PIL di 2,6 punti

(Teleborsa) - Nel 2022,hanno concorso ad un peggioramento delLo ha detto il direttore della Direzione centrale per la contabilità nazionale dell'Istat,nel corso di un'audizione sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta. La riclassificazione del credito da minori entrate a maggiori spese ha determinato un aumento sulla pressione fiscale del 2022 di 0,3 punti percentuali (43,2% vs 43,5%). Non ha invece avuto impatto evidente sul 2020 e sul 2021 in ragione della dimensione limitata degli importi dei crediti fruiti. Da ricordare che laè consentita dall'anno successivo alGli importi, quindi,, cominciano ad essere più significativi dall'anno 2021, in progressione crescente per gli anni successivi per il sovrapporsi delle quote annuali di fruibilità.Savio ha ricordato che "l'Istat ha concordato concome 'pagabile', a partire dall'edizione dei Conti Nazionali del 1 marzo 2023. Per gli annisono stati quindi registrati nei conti delle Amministrazioni Pubbliche come spesa nel momento in cui(ossia, nel momento in cui viene sostenuta la spesa di investimento per stato di avanzamento dei lavori) e per il suo intero ammontare. Ciò ha comportato un considerevole impatto sull'indebitamento netto (deficit) delle Amministrazioni Pubbliche, in ragione del fatto che nella versione precedente dei Conti, il Suberbonus e il bonus facciate gravavano sulle finanze pubbliche per la sola quota utilizzata nell'anno (in detrazione o compensazione fiscale)". La modifica ha comportato una revisione nel rapporto deficit/Pil per gli anni 2020 e 2021 pari rispettivamente a -0,2 e -1,8 punti percentuali.Nelmediante, e classificati nel conto consolidato delle Amministrazioni Pubbliche come spesa ("pagabili") secondo il principio della competenza economica, ammontano a oltrequasi duplicati rispetto all'anno precedente (18,8 miliardi nel 2021)".Dal 2020, "in risposta all'emergenza sanitaria e, successivamente, a quella energetica. Sono infatti misure adatte a fornire al sistema produttivo risorse e liquidità in modo rapido e quasi automatico. L'opzione dell'utilizzo mediante lo sconto in fattura e la cedibilità a terzi ha contribuitoNel 2022, "oltre il 43% della spesa agevolativa per le imprese è destinata a far fronte alla crescita dei prezzi energetici, mentre quasi il 30% è diretto alla promozione degli investimenti Transizione 4.0. Si ridimensiona, invece, ilcome le Dta, le misure Covid-19 e gli investimenti nel Mezzogiorno". Anche gli incentivi a favore delle famiglie "mostrano una crescita marcata nel triennio 2020-2022. Nel 2020, la componente più rilevante è rappresentata dal cosiddetto(successivamente bonus integrativo) che nel 2022 si ridimensiona significativamente per effetto della ridefinizione del sistema delle detrazioni.