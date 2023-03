Tecnologia e innovazione: Maticmind presenta nuovo Experience Center a Milano

(Teleborsa) -, system integrator che opera nel settore ICT italiano, ha chiuso ilE oggi inaugura il suo nuovoUno spazio, nel cuore della città, in cui vengono progettate e realizzate soluzioni innovative al servizio dei clienti Maticmind: più di 1000, di cui il 50% rappresentato da realtà pubbliche quali strutture ospedaliere, PA o grandi infrastrutture.Un investimento che - spiega la nota - testimonia il successo del gruppo che ha intenzione di proseguire, equivalente ad un +15%. Crescita che passa anche attraverso le numerose acquisizioni strategiche del gruppo, operate in questi anni in diversi settori come cybersecurity, fibra ottica ed intelligenza artificiale (per citarne alcuni). Un ampliamento del gruppo da cui deriva anche un aumento del personale ed una capillarità sul territorio: ad oggi Maticmind, infatti, vanta 14 sedi in tutta Italia, da Nord a Sud, e 1200 dipendenti ma ha già in programma per il solo 2023 un piano di assunzioni per 200 nuovi ingressi.“Il nostro gruppo rappresenta una realtà con quasiSiamo cresciuti nel corso del tempo, abbiamo ampliato il nostro business e ci siamo affermati sul mercato. Per il futuro ci aspettano grandi sfide, ma siamo pronti ad affrontarle con entusiasmo e con la fiducia dei nostri azionisti. Vogliamo continuare a crescere, come fatto in questi anni, per consolidare la nostra posizione, iniziando a valutare anche i mercati esteri” ha dichiarato Lmministratore Delegato di Maticmind. “Questo nuovo Experience Center è un nostro fiore all’occhiello, uno spazio dove testare le soluzioni più innovative disponibili per anticipare le richieste dei nostri clienti e rispondere nel migliore dei modi, mettendo la nostraIn questo nuovo centro - viene spiegato -che possono essere testati e realizzati su misura in base alle esigenze delle varie realtà. Tre sale in cui si possono provare le differenti offerte, per poi replicarle e renderle adatte ai diversi sistemi di business.Esperienza video immersive nella Cisco Webex Room Panorama: una sala executive, con schermi in 4K HDR e strutture fonoassorbenti per chi partecipa in presenza, in grado di riprodurre lo stesso ambiente per tutti coloro che sono connessi da remoto da ogni parte del mondo.Sempre in collaborazione con il partner, + la sala dedicata alla digital communication, ossia il Cisco Communication Hub: grazie alla tecnologia audio video 4K e LED, consente di sperimentare la massima esperienza disponibile sul mercato per ambienti multifunzionali come sale training, aree per lavori di gruppo, sale riunioni e auditorium.Altro spazio,: audio e video in 4K, monitor touch e l’integrazione con Microsoft Teams per rendere collaborativa e coinvolgente la sessione lavorativa. Strumenti che Maticmind progetta