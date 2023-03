Adobe alza stime EPS, titolo in rally

Adobe Systems

produttore di Photoshop e Acrobat

Nasdaq 100

Adobe Systems

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,07%.Il gruppo dei software ha alzato la propria stima sull'EPS dell'esercizio fiscale 2023: Adobe prevede ora un utile per azione nel range a 15,30-15,60 dollari contro i 15,15-15,45 dollari della precedente guidance.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 354,3 USD. Supporto a 343,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 365.