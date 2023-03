BCE, massima incertezza su meeting odierno tra lotta all'inflazione e stabilità finanziaria

Silicon Valley Bank

Signature Bank

Credit Suisse

ING

(Teleborsa) - Prima delle turbolenze del mondo bancario statunitense () ed europeo (), il mercato dava per scontato che laprocedesse con un, come preannunciato in precedenza. Ma in pochi giorni la situazione è completamente cambiata e ora i banchieri centrali dell'eurozona si trovano: procedere e apparire insensibili al brusco deterioramento del clima, rischiando quindi di alimentare l'alta tensione, oppure desistere e ridurre la portata del rialzo, scelta che però potrebbe essere letta dai mercati come una conferma ai loro timori e senza grandi giustificazioni nei fondamentali del settore bancario.Sulla base dei soli dati economici, ovvero un'inflazione ancora estremamente alta con la componente core che rischia di essere più vischiosa del previsto, oggi la BCE dovrebbe aumentare di 50 punti base., ma si trova a considerare il rischio contagio da parte degli anelli deboli del mondo bancario. Inoltre, è difficile dire fino a che punto andrà questo contagio e fino a che punto ciò finirà per inasprire le condizioni finanziarie in Europa, e quindi - in un certo senso - sostituire gli aumenti dei tassi della BCE."Come per qualsiasi crisi di fiducia, ilal fine di fermare i panici di mercato che si autoavverano - hanno scritto gli analisti di- Dalla BCE, il primo punto di riferimento sarebbe quello di fornire, o promettere di fornire, liquidità alle banche a condizioni generose, se necessario. Anche l'inasprimento quantitativo, un processo avviato solo due settimane fa, potrebbe essere visto come un modo per alimentare le fiamme della crisi del mercato. Nessuno di questi strumenti è perfetto e la, ma questi sono potenziali segnali che la BCE può inviare ai mercati".Le decisioni odierne verranno comunicate alle 14.15 con une mezz'ora dopo la presidente Christine Lagarde, assieme al vicepresidente Luis De Guindos, terrà laesplicativa. Il discorso della numero uno di Francoforte verrà pubblicato alle 15.00, mentre lesaranno rese note alle 15.45.L'istituzione ha più volte affermato che i rialzi dei tassi proseguiranno anche dopo quello indicato per oggi, ma con ilche dovrebbe. A marzo è atteso un calmieramento più marcato dell'inflazione, che dovrebbe proseguire su questa dinamica nel corso dell'anno. Intanto l'istituzione monetaria sta proseguendo con il prefissato modesto ritmo anche la sua manovra di inasprimento quantitativo.