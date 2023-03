Eventi e scadenze del 16 marzo 2023

Lunedì 13/03/2023

Mercoledì 15/03/2023

Giovedì 16/03/2023

A2A

Aquafil

Civitanavi Systems

Dollar General

El.En

Elica

Emak

Enel

Enel

Enervit

ENI

ENI

Equita Group

Fedex

Gabetti

Gamestop

Garofalo Health Care

Italian Exhibition Group

Mondadori

Mondadori

Pharmanutra

Rai Way

Rai Way

Recordati

Salcef Group

Snam

Telecom Italia

Webuild

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Il Presidente Mattarella andrà a Nairobi per una visita di Stato nella Repubblica del Kenya- Il Congresso si svolge a Rimini. Tra gli interventi: Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri, Yolanda Diaz, seconda vicepresidente della Spagna e ministro del Lavoro, Linda Laura Sabbadini, direttrice ISTAT, Calenda e Conte- La 26esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo si terrà a Napoli. All'inaugurazione della BMT, importante luogo di incontro per gli operatori del settore, parteciperà il ministro del Turismo Daniela Santanchè- Paolo Gentiloni riceve Fabiola Gianotti, Direttrice Generale del CERN di Ginevra (Organizzazione europea per la ricerca nucleare)- Paolo Gentiloni riceve Ngozi Okonjo-Iweala, Direttrice Generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO)- I ministri cercheranno di concordare un orientamento generale su una proposta di revisione della direttiva sulle emissioni industriali, sulla certificazione per gli assorbimenti di carbonio, su imballaggi e rifiuti di imballaggio e su direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane10:00 -- Il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana incontra l'Ambasciatore di Spagna in Italia Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez a Montecitorio10:00 -- La IX edizione dell'Energy Forum di The Adam Smith Society, si svolge a Milano. Durante l'evento verranno esaminati rischi, costi e opportunità. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Adam Smith Society, l'AD di Edison, il Presidente di Assoambiente, il Presidente di Federacciai, il Presidente di ARERA e il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica11:00 -- Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus "Testimonianze e prospettive dopo la pandemia: l'esperienza dell'Ospedale Niguarda di Milano"13:00 -- Audizione di ABI nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati. Interviene: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi13:45 -- Riunione di politica monetaria ad Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde18:00 -- Primo concerto in aeroporto della JuniOrchestra di Santa Cecilia che si svolgerà all’aeroporto Leonardo da Vinci. Saluti introduttivi di Claudio De Vincenti (Chairman Aeroporti di Roma) e Giampiero Massolo (Chairman Atlantia)- Regolamento medio-lungo- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti e investitori per presentare i Risultati del 2022 alle h 18.00. La presentazione sarà tenuta dall’AD, Francesco Starace, e dal CFO, Alberto De Paoli- CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2022 e proposta di destinazione degli utili- CDA: Bilancio- CDA: Relazione finanziaria annuale 2022 che comprende il progetto di bilancio di esercizio- Appuntamento: Comunicato stampa su Relazione finanziaria annuale e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2022 (quarta tranche)- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2022- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2022- Appuntamento: Conference Call dei risultati finanziari al 31 dicembre 2022 - h 17.30- CDA: Approvazione del bilancio consolidato 2022 e del progetto di bilancio d’esercizio 2022 nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call: Bilancio consolidato 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 e Bilancio Consolidato