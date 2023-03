GDO, NielsenIQ: "A febbraio inflazione al 16%: spesa sempre più cara per le famiglie italiane"

(Teleborsa) - Nel mese di febbraio 2023 la distribuzione in Italia ha ottenuto ricavi per 9,8 miliardi di euro a totale Omnichannel, registrando un trend positivo (+9,9%) rispetto alla performance dello scorso anno. L'indice di inflazione teorica nel Largo Consumo Confezionato (LCC), ovvero il settore di mercato che comprende tutti i beni di consumo primario e i prodotti confezionati dall'industria, è pari al 16% a febbraio. Il mix del carrello della spesa si riduce dell'1,2%, con una variazione reale dei prezzi che si attesta al 14,8%. Questo lo scenario della Grande Distribuzione Organizzata nel nostro Paese delineato danel, l'analisi mensile relativa all'andamento dei consumi e alle abitudini di acquisto delle famiglie italiane.Per quanto riguarda i, a febbraio riportano tutti – rispetto allo stesso periodo del 2022 – un andamento positivo. Nello specifico, guidano la crescita gli(+16,6%), seguiti da(+12%),(+10,4%),(+9,8%),(+9,2%) e(+8,5%).L'indagine di NielsenIQ evidenzia inoltre che l'(a totale Italia) nel mese di febbraio 2023 è inferiore di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e si attesta al 23,1%.Infine, continua ad aumentare la: nel mese trascorso ha raggiunto il 22,9% del LCC nel perimetro Iper, Super e Liberi Servizi fino ad arrivare a quota 31,2% sul Totale Italia Omnichannel – inclusi i Discount.Secondo l'analisi di NIQ, leanche nel mese di febbraio e ormai da diversi mesi sono i prodotti dedicati agli Animali Domestici e il Cibo Confezionato. Il Pet Food registra infatti un +17,5% a valore ma un -5,7% a volume, diversamente il Food confezionato cresce a valore del 13,5% e diminuisce a volume del 2,9%. Il Fresco (Peso Fisso + Peso Variabile) mantiene un andamento positivo nella maggior parte dei canali distributivi: in particolare il trend migliore si rileva negli Iper>4500 (+10,8%) mentre nei Discount il peggiore (+6,8%).Per quanto riguarda larispetto all'anno precedente nel mese di febbraio 2023 a totale Italia Omnichannel il trend a valore cresce del 10,1% mentre a volume si riduce del 4,7%.Pane & Pasticceria & Pasta (+18,8%), Formaggi (+17,9%) e Macelleria e Polleria (+9,2%) rimangono – come a gennaio – lea totale canali, mentre i trend più bassi sono registrati dai comparti Pescheria (+1,2%) e Frutta e Verdura (+1,3%). A livello di prodotto, Fazzoletti di Carta (91,2%), Olio di Semi di Girasole (46,3%) e Zucchero (42,9%) si classificano come i primi 3 comparti merceologici nella TOP10 del mese.