Green Deal, Timmermans su critiche governo italiano: devo spiegare meglio le nostre proposte

(Teleborsa) - "Ho un lavoro enorme da fare per spiegare quello che stiamo proponendo. Sono sicuro che anche inc'è la volontà di andare avanti". Così il vicepresidente esecutivo per ildella Commissione europea,, che ha risposto durante la conferenza stampa di presentazione del Net-Zero Industry Act a una domanda sugli attacchi sempre più frequenti del governo Meloni alle singole misure legislative del Green Deal."Vedo che ci sonodal lato del governo italiano sul Green Deal europeo", ha dichiarato, "ho ancora un lavoro enorme da fare per spiegare quello che vogliamo fare. Se leggo nella stampa italiana che cosa scrivono sulla direttiva sulle, non so cosa viene scritto. Ma non è la realtà"."Sono sicuro – ha proseguito Timmermans – che c'è un sostegno fortissimo nellaper queste misure, ma dobbiamo spiegarle, e dimostrare che è nell'interesse dei cittadini e dell'industria andare avanti". "L'esempio perfetto – ha affermato – è la questione della. Se noi sappiamo che lametterà sul mercato 80 modelli di auto elettriche, che diventeranno accessibili anche per il cittadino che non ha molto denaro e che diventano un'opzione più interessante, anche economicamente, della macchina termica, comedobbiamo reagire. Dobbiamo andare avanti"."Per questo abbiamo proposto queste misure, con alcune eccezioni che ha voluto proprio l'industria specializzata italiana. Credo che dobbiamo chiarire perché facciamo questo, e sono sicuro - ha concluso il vicepresidente della Commissione per il Green Deal - che possiamo ottenere anche il sostegno del".