IEG, nel 2022 ricavi a 162 milioni (+58%)

Italian Exhibition Group

(IEG) archivia l'esercizio 2022 conche si attestano a 161,9 milioni di Euro, in aumento di 59,4 milioni diEuro (+58%) rispetto al 31 dicembre 2021.Il EBITDA Adjusted ), ammonta a 18,1 milioni di Euro, in miglioramento di 23,8 milioni di Euro rispetto al 2021, in cui risultava negativo per 5,7 milioni di Euro.Il(EBIT) al 31 dicembre 2022 chiude in sostanziale pareggio, mentre nell'esercizio precedente era pari 2,8 milioni di Euro. Al netto del contributo Covid e degli oneri e proventi di natura non ricorrente l'EBIT Adjusted dell'esercizio 2022 è pari a 2,3 milioni di Euro, in miglioramento di 24,2 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2021.Ilammonta a 0,6 milioni di Euro, in miglioramento di 1,6 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2021. Il Risultato del Periodo del Gruppo è pari ad una perdita di 0,8 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con la perdita registrata nel 2021, pari a 0,7. Il Risultato del Periodo di pertinenza degli azionisti della Capogruppo è positivo, pari a 0,8 milioni di Euro contro 1,6 milioni di Euro del 2021.Ladel Gruppo al 31 dicembre 2022 è pari a 95,4 milioni di Euro, in miglioramento di 10,3 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2021."Il Gruppo IEG chiude il 2022 con, registrando, nel secondo semestre dell'anno, una performance in termini di fatturato superiore al 2019, grazie ad una solida crescita organica in tutte le linee di business, e un progressivo miglioramento della marginalità, ancora influenzata da fenomeni inflattivi - ha commentato l'-. Nonostante gli elementi di incertezza del contesto macroeconomico sulle attese di crescita del PIL globale, il perdurare dell'inflazione e l'innalzamento dei tassi di interesse,, che sono stati confermati anche dal successo delle prime manifestazioni organizzate nei primi mesi del 2023, alcune delle quali hanno raggiunto le performance migliori di sempre., perseguendo la strategia di investimento e sviluppo, sia nazionale che internazionale, attraverso partnership strategiche, nuove acquisizioni ed espansione dei nostri prodotti".