PharmaNutra: nel 2022 ricavi +21,5%, utile +13%

PharmaNutra

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2022 conconsolidati nel 2022 sono stati pari a 82,7 milioni di euro, registrando una crescita del 21,4% rispetto all’esercizio precedente.Ildel Gruppo al 31 dicembre 2022 si attesta a 24,4 milioni di Euro (20,1 milioni nel 2021), pari ad un margine del 29,2% (invariato rispetto al 2021) sul totale dei ricavi, con una crescita del 21,3% circa rispetto all’esercizio precedente.Ildel periodo ammonta ad Euro 15 milioni rispetto a Euro 13,8 milioni al 31 dicembre 2021.Ladel 2022 registra una riduzione di Euro 17,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2021 per effetto degli investimenti effettuati e presenta un saldo positivo di Euro 10,6 milioni rispetto a Euro 28,1 milioni dell’esercizio precedente.Il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato di proporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di undi Euro 0,80 per ciascuna azione avente diritto (per complessivi massimi Euro 7.714.382) con data di stacco della cedola n. 6 l’ 8 maggio 2023, data di legittimazione al pagamento (record date) il 9 maggio 2023 e data per il pagamento del dividendo il 10 maggio 2023.