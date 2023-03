Sara Assicurazioni, utile 2022 di 72,7 milioni. Robusto livello di solvibilità

(Teleborsa) - Ilha chiuso il 2022 conpari a 823,3 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il 2021 (+0,4%), e unpari a 72,7 milioni di euro (in calo dai 85,4 milioni di euro del 2021). L'indice di solvibilità è superiore al 300%. Il CdA ha proposto di distribuire come dividendi ai soci il 30% dell'utile d'esercizio.Lachiude l'esercizio con una raccolta premi pari a 220 milioni di euro, in aumento del 2,6% rispetto al 2021, e un utile netto di 3,9 milioni di euro. Il CdA ha proposto di non distribuire utili. L'indice di solvibilità si attesta ad oltre il 220%."Il 2022 è stato un anno complesso, su cui ha pesato la crisi geopolitica che ha messo alla prova tutto il comparto - commenta il- Nonostante le incertezze e il difficile contesto economico, il nostro Gruppo chiude positivamente l'anno, continuando a rafforzare la propria solvibilità, garantendo la necessaria robustezza per proseguire il nostro percorso strategico di innovazione e creazione di valore in un contesto ancora instabile".