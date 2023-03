Snam svaluta TAG, Passa (CFO): impairment per cambiamenti flussi gas russo

(Teleborsa) - L'utile netto reported 2022 di Snam si è attestato a 671 milioni di euro, in calo di 825 milioni di euro (-55,1%), rispetto al 2021. La riduzione è dovuta principalmente alladi Snam in(340 milioni di euro) a seguito degli effetti del conflitto Russia-Ucraina e dei conseguenti mutamenti del contesto macroeconomico e in merito alla società collegatache ha risentito dell'incremento dei tassi di interesse (179 milioni di euro)."Per TAG possiamo parlare di uncausato daldi gas russo, mentre quello di ADNOC non è un impairment, ma una rivalutazione del fair value alla luce sopratutto del cambiamento dei tassi", ha spiegato ilnella call con gli analisti TAG (società a controllo congiunto) e GCA (società collegata) sono ledi Snam converso forniture di gas russo attraverso contratti di trasporto gas.In particolare, "TAG nel 2023 risulta esposta ad una, dovuti all'incertezza dei transiti di gas da Nord verso l'Italia, previsti in diminuzione rispetto ai transiti storici, seppur in parte compensati dai maggior volumi prenotati in uscita dall'Italia verso l'Austria", ha spiegato la società in una nota.In generale, Passa ha sottolineato che "laci spinge sempre più a chiederci" nelle possibili rivalutazioni o svalutazioniA causa del mutato scenario, che Snam si aspetta diventi strutturale, nel 2022 è stata quindi effettuata una svalutazione della partecipazione di in TAG. La svalutazione "riflette le aspettative di utilizzo futuro degli asset, che rimarrannoa supporto dei nuovi flussi di gas da Sud", è stato sottolineato.