Snam, Venier: inversione del flusso di gas senza precedenti nel 2022

Snam

(Teleborsa) - "Nel 2022 c'è stata, con una diminuzione del 30% dei flussi da Nord - per il calo dei flussi di gas russo da Tarvisio, parzialmente compensato da un aumento dei flussi da Passo Gries provenienti dalla Norvegia - , un aumento del 15% dell'import da Sud e un aumento del 45% dei volumi di GNL". Lo ha affermatodi, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2022 Ciò, secondo Venier, mostra che "il", e che l'Italia può "fare affidamento su molteplici punti di ingresso, che aumenteranno grazie ai rigassificatori"."Idel 2022 sono stati", ha spiegato Venier, puntualizzando che gli stoccaggi alla fine di febbraio erano oltre il 60%, contro il 40% del 2021 e il 45% della media 2017-2021.Parlando della performance dell'azienda, l'AD ha affermato che "Snam ha realizzato nel 2022, sia per quanto riguarda il mercato dell'energia che l'ambiente macroeconomico, e nonostante la revisione del WACC"."La società ha attuato solidi progressi nell'infrastruttura del gas e nel business della transizione energetica, con i, che abbiamo aggiornato lo scorso gennaio - ha aggiunto - In tutto ciò, continuiamo a offrire una consistente remunerazione degli azionisti, con una proposta di dividendo di 0,2751 euro per azione sui risultati 2022".