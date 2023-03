Snam, Venier: potremmo aumentare quota in terminal GNL di Rovigo

Exxon Mobil

Snam

(Teleborsa) - Dopo indiscrezioni di stampa secondo cuista valutando la possibilità di vendere la sua quota di maggioranza nelha affermato chenell'infrastruttura. Il terminale di gas naturale liquefatto (GNL) di Rovigo è di proprietà di Exxon Mobil (70,7%), QatarEnergy (22%) e di Snam (7,3%)."Se Exxon Mobil e QatarEnergy andranno a vendere le loro quote,, non solo perché siamo azionisti, ma anche per il fatto che con i due nuovi rigassificatori stiamo diventando leader del settore, anche considerando che l'infrastruttura è molto importante per l'approvvigionamento dell'Italia", ha affermato l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2022 In sostanza, "potremmo considerare di", ha sottolineato.Snam ha ilnel caso in cui un partner decida di cedere la propria partecipazione.