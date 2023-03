Triboo affonda in Borsa con risultati sotto le attese

Triboo

Intesa Sanpaolo

Triboo

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali, che risulta di gran lunga ilnella seduta odierna.La società ha chiuso il 2022 con ricavi, EBITDA e risultato netto in calo, mentre la PFN è passata da (-2,4) milioni di euro a (-10,5) milioni di euro. "I risultati sono statifornita nel Piano 2020-22 del gruppo", sottolineano gli analisti diregistra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 0,96 euro per azione. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 0,916 e successiva a quota 0,872. Resistenza a 1,048.