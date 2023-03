Fitch: First Republic rimane "on watch" dopo iniezione di liquidità

First Republic Bank

(Teleborsa) - Fitch Ratings vede ancoradicome "dall'inizio della scorsa settimana" e continuerà a monitorare il profilo di finanziamento e liquidità della banca statunitense per valutare la stabilità della base di depositi dei clienti, l'effetto del pacchetto di depositi di ieri sui flussi di depositi dei clienti, nonché le tendenze della liquidità disponibile da fonti primarie e contingenti.Lo si legge in una nota che segue laattuata ieri dai colosso bancari USA. Ben 11 banche - guidate da, hanno depositato 30 miliardi di dollari a First Republic Bank per sostenere la liquidità e ripristinare la fiducia dei depositanti.I rating di First Republic Bank rimangono quindidopo il downgrade di mercoledì a "BB". Fitch continuerà a valutare la situazione, con unache potrebbe arrivare nei prossimi giorni.