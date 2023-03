Interpump, CdA propone dividendo di 0,30 euro dopo 2022 in crescita

Interpump

(Teleborsa) - Ildi, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti di approvare la. Il dividendo, se approvato, andrà in pagamento a partire dal 24 maggio 2022 con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 23 maggio 2022 (record date), con stacco della cedola n. 30 in data 22 maggio 2023.Il CdA ha anche approvato i, già resi noti in via preliminare il 15 febbraio : fatturato a 2.078 milioni di euro, +29,5% a livello complessivo e +18,1% a parità di perimetro rispetto al 2021; EBITDA a 492,3 milioni di euro, +29,6% rispetto 2021 e con un margine del 23,7%; utile netto consolidato a 269,7 milioni di euro, +35,9% rispetto al 2021."Idel 2022 - ha commentato il- sono ragione di enorme gratificazione per una serie di considerazioni: l'anno 2022 ha ampiamente superato le previsioni; con questo esercizio si chiude il triennio 2020-22 per il quale avevamo indicato a inizio 2020 le nostre aspettative che sono state significativamente superate; nonostante l'incertezza che ha caratterizzato l'ultimo triennio il gruppo conferma la propria straordinaria stabilità di performance"."Con questo spirito convinto affrontiamo il nuovo triennio 2023-25 con l'obiettivo di continuare a crescere mantenendofinanziari", ha aggiunto.