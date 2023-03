K.EY – The Energy Transition Expo, IEG: "Un palinsesto di eventi dal respiro internazionale"

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Decine di eventi, definiti dal Comitato Tecnico Scientifico in collaborazione con le più importanti Associazioni nazionali ed estere del settore, che vedranno la partecipazione di autorevoli speaker e relatori provenienti dal mondo accademico, della ricerca, delle Istituzioni e delle imprese. Il palinsesto internazionale diorganizzato da, prevede convegni, incontri e dibattiti che dal 22 al 24 marzo si alterneranno, nelle Agorà e sale della fiera di Rimini per approfondire il tema della transizione energetica a 360°, con particolare attenzione all'Africa e ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo: un'opportunità formativa e di aggiornamento professionale, ma anche un'occasione per rimanere informati su aspetti legislativi, trend di sviluppo, mercati emergenti e tutte le ultime novità tecnologiche e di prodotto dal mondo dell'energia e delle rinnovabili.Mercoledì 22 marzo, ore 11.30 presso la Sala Neri 1 l'evento di ITALIA SOLARE informazione e aggiornamentotecnologico dedicato agli operatori del settore.Mercoledì 22 marzo alle ore 14.00, presso la Sala Neri 1 (Hall Sud), il primo K.EY ENERGY SUMMIT – StatiGenerali delle Fonti Rinnovabili, un momento di confronto pubblico promosso da ANEV, Elettricità Futura, ITALIA SOLARE, Consorzio Italiano Biogas, Federidroelettrica, ANIE Rinnovabili, Assoidroelettrica e Coordinamento FREE, per sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla presenza dell'on. Vannia Gava, Viceministro del MASE, proposte organiche e coordinate per lo sviluppo accelerato delle rinnovabili al fine di raggiungere gli obiettivi 2030 e trasferire alla collettività i vantaggi delle fonti rinnovabili, in termini di costi dell'energia contenuti e stabili, riduzione della dipendenza dall'estero, aumento della sicurezza energetica, contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti. L'evento si apre con i saluti di Corrado Peraboni, CEO di Italian Exhibition Group. Modera Nicola Saldutti, giornalista del Corriere della Sera.Giovedì 23 è la volta della presentazione del 1° Rapporto sulla geografia produttiva delle rinnovabili in Italia, promosso e realizzato da Fondazione Symbola e Italian Exhibition Group, in collaborazione con le principali Associazioni di categoria del comparto, per ricostruire le caratteristiche e la distribuzione territoriale e settoriale delle imprese della filiera delle energie rinnovabili in Italia. L'evento si apre con i saluti iniziali di Corrado Peraboni, CEO di Italian Exhibition Group. Presidente di sessione Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola. Alla Tavola Rotonda è previsto un video messaggio di Francesco Starace, CEO Enel e parteciperanno: Nicola Lanzetta, Direttore Italia Enel, Alessandra Toschi, CEO BayWa re, Letizia Magaldi, CEO Magaldi Spa, Ing. Marco Peruzzi, Executive Vice President Institutional Affairs, Regulatory & Climate Change Division Edison, Avv. Luca Bragoli, Chief Regulatory & Public Affairs Erg, Francesco Amati, General Manager di Vestas Italia e Turchia, Marco Rastelli, Electrification & Automation Country Business Unit Head di Siemens Smart Infrastructure in Italia e Stefanio Scazzola, Head of Renewable Development ENGIE Italia. L'appuntamento è alle ore 11 nell'Innovation Square - Hall Sud. Modera il giornalista Riccardo Luna.Grande risalto per gli eventi internazionali, con focus particolare sui Paesi africani. Gli investimenti nelleenergie rinnovabili in Africa: il ruolo dello storage per il rapido sviluppo delle RES in Africa è il titolo dell'evento a cura di RES4Africa Foundation e del CTS di K.EY, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con ICE Agenzia, in programma giovedì 23 marzo. Giovedì 23 e venerdì 24 due eventi a cura di Ibesa – International Alliance for Battery and Energy Storage(EUPD Research Top Brand PV ITALY Conference e EUPD Research Mediterranean Solar & Storage Market Briefing) fanno il punto sul settore fotovoltaico in Italia e in Europa. L'attenzione per l'Africa e il bacino del Mediterraneo è confermata dall'evento South Africa and Italy: joint projects towards the Just Energy Transition, a cura di Andersen in Italy (23 marzo). Infine, La geotermia poco profonda: un valido e sostanziale aiuto al risparmio energetico per un edificio totalmente indipendente da fonti fossili in Europa, organizzato da CNR – ISAC (22 marzo).Mercoledì 22 marzo, in contemporanea con K.EY, si svolge la terza edizione di ForumTech, l'evento di formazione e informazione di ITALIA SOLARE focalizzato sul ruolo dei sistemi di accumulo nel mercato elettrico, sulle sfide tecnologiche per l'O&M in Italia e la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici. Il palinsesto di K.EY dedica uno spazio importante anche al tema dell'agrivoltaico, a cui sono dedicati gli eventi "L'agrivoltaico: lo stato dell'arte nel mondo, esperienze internazionali a confronto" (23 marzo, a cura di AIAS), "Agrivoltaico e città: un connubio possibile nel segno della decarbonizzazione" (23 marzo, a cura di Clust-ERGreentech), "Agrivoltaico Sostenibile. Definizioni, Regole e Sicurezza" (24 marzo, a cura di ENEA) e Ricerca ed Innovazione al servizio del fotovoltaico e agrivoltaico – Esperienze e ambizioni in Europa (24 marzo, a cura di ETA Florence Energie Rinnovabili, con il supporto della Rete Agrivoltaico Sostenibile, EURAC, Rete NFV). Giovedì 23 marzo si parla anche degli "Accumuli per la flessibilità del sistema elettrico" (evento a cura di ANIE) e di "Fotovoltaico galleggiante: linee guida e buone prass"i (a cura di Coordinamento FREE). Sul fronte dell'eolico, giovedì 23 ANEV cura gli eventi "Wind offshore" e "Il repowering eolico". Sul Wind offshore, una tecnologia che ha visto una forte dinamica negli ultimi due anni, è previsto anche il convegno a cura del Comitato Tecnico Scientifico di K.EY Wind Offshore – Blueconomy. L'opportunità dell'eolico offshore in ER.Dal punto di vista delle autorizzazioni, aspetti normativi, semplificazioni e burocrazia, giovedì 23 marzo sono previsti gli incontri curati rispettivamente dal Comitato Tecnico Scientifico di K.EY, Italy 4 Climate (iniziativa della Fondazione sviluppo sostenibile), Elettricità Futura, Legambiente, Althesys, ENEA e MANZ Italia. L'importante ruolo delle Regioni per la programmazione energetica, l'identificazione delle aree idonee, le autorizzazioni dei parchi eolici e delle centrali solari e per accelerare la diffusione delle comunità energetiche, è analizzato dall'evento Ruolo delle regioni per lo sviluppo accelerato delle rinnovabili. Falsi miti sulle rinnovabili - il pregiudizio culturale che blocca la transizione intende sfatare 5 falsi miti, prendendo in esame gli ostacoli burocratici e territoriali e il "blocco" culturale che genera una informazione alle volte distorta, causa del ritmo molto più lento con cui le rinnovabili stanno crescendo in Italia rispetto agli altri Paesi europei. Autorizzazioni rinnovabili: Time for Action! pone al centro la necessità di velocizzare gli iter autorizzativi, partendo dal Piano 2030 del settore elettrico elaborato da Elettricità Futura, che prevede oltre 360 miliardi di euro di benefici economici, in termini di valore aggiunto per filiera e indotto, 540.000 nuovi posti di lavoro nel settore elettrico e nella sua filiera industriale e l'allacciamento alla rete di 85 GW di nuove rinnovabili, portando all'84% le rinnovabili nel mix elettrico. Scacco matto alle rinnovabili. Quali i blocchi che impediscono lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia? A che punto siamo con le semplificazioni? prende in esame gli ostacoli ancora da superare per arrivare a 86 GW di fonti rinnovabili al 2030. Come trasferire i crescenti volumi di generazione rinnovabile dal mercato spot a quello a termine? Come preparare il terreno ad accumuli e alle altre forme di flessibilità? Come gestire in modo indolore il passaggio a configurazioni e meccanismi di mercato differenti? Quali saranno le conseguenze per i consumatori? Sono le domande a cui intende rispondere l'evento Mercato elettrico, la riforma alle porte? Sicurezza, economicità e decarbonizzazione per un nuovo market design. Infine, La filiera nazionale delle batterie: a che punto siamo? fa un bilancio a un anno dall' "IPCEI onBatteries" e dall' "IPCEI European Battery Innovation – EuBaTin".Di idrogeno verde come vettore funzionale alla transizione energetica, hydrogen valleys e decarbonizzazione dell'industria, soprattutto nei settori hard to abate si occupano gli eventi curati da ENEA, H2IT e ANIMA. Idrogeno verde: dalle tecnologie per la sua produzione all'utilizzo nelle hydrogen valleys (23 marzo) si chiede come si configurano i progetti di accoppiamento rinnovabili e produzione di idrogeno, quali sono le difficoltà tecniche e come la legislazione europea e la normativa impattano sullo sviluppo di questo settoreenergetico. Sul ruolo chiave dell'idrogeno per ridurre le emissione di CO2 e realizzare la decarbonizzazione dell'industria pesante, come quelle dell'acciaio, del vetro e della ceramica, ma anche sullo sviluppo tecnologico di nuove applicazioni e componenti si concentra l'evento dal titolo La decarbonizzazione dell'industria passa dall'idrogeno (24 marzo).Nel palinsesto di K.EY – Energy Transition Expo c'è spazio per i temi dell'efficienza energetica del settore industriale e delle costruzioni. Fra gli eventi principali, La nuova EPBD un passo nel percorso di decarbonizzazione dell'ambiente costruito (22 marzo) a cura del CTS di K.EY e di Green Building Council Italia, main partner del Sustainable Building District, area interamente dedicata all'edilizia green e sostenibile. Energiesprong Italia, Edera Impresa Sociale e Kyoto Club curano EPBD: la riqualificazione su larga scala Energiesprong come via per una giusta transizione energetica (22 marzo), incontro per fare il punto sulla necessità di ricorrere a tecnologie off-site innovative per rendere possibile una riqualificazione su larga scala dell'ambiente costruito. Agli strumenti necessari per sostenere il settore dell'edilizia dopo la fine del Superbonus è dedicato un altro evento curato da KyotoClub, L'efficienza energetica in edilizia indispensabile nella transizione energetica (24 marzo), mentre al settore industriale e all'importanza dell'elettrificazione dei consumi per ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO 2 delle imprese è dedicato Elettrificazione dei consumi: opportunitàper le imprese a cura di Fire (24 marzo).A che punto siamo con la mobilità elettrica in Europa e qual è il ruolo dell'Italia? Sono alcune delle domandea cui cercano di rispondere gli eventi a tema e-mobility in programma a K.EY. Si parte con Dal fotovoltaico all'auto elettrica: l'energia intelligente in azienda evento a cura di Vaielettrico sull'elettrificazione delle flotte aziendali (22 marzo). La partita mondiale dell'auto elettrica: che succede in Europa e in Italia è l'appuntamento curato da Motus-E e Transport & Environment che fotografa lo stato dell'arte, riflettendo sugli aspetti tecnologici (23 marzo). A cura di ANIE, il convegno L'Italia verso la transizione elettrica: gli strumenti a supporto della mobilità e uno sguardo all'Europa, che si pone l'obiettivo di illustrare gli attuali strumenti a supporto dell'auto e delleinfrastrutture di ricarica elettriche in Italia, rappresentando un momento importante per riflettere con l'Autorità di regolazione e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (24 marzo).L'impegno per l'azzeramento delle emissioni nelle città, con attenzione particolare sulla questione edilizia èal centro di Climate Neutral and Smart Cities: la "sfida edilizia" per le città pilota italiane, tavola rotonda a cura del CTS di K.EY con Kyoto Club e SITdA con le città italiane che partecipano all'iniziativa delle Commissione Europea sulle città intelligenti e climaticamente neutre entro il 2030 "cities mission" (23 marzo). Il CTS di K.EY e LUMI curano l'evento dal titolo Nuovi modelli urbani e paradigmi energetici. Oltre la smart city. Come guidare la transizione verso città e territori sostenibili, efficienti e resilienti, un confronto su progetti e cambiamenti in atto, con la presentazione di una serie di best practice su soluzioni di monitoraggio e controllo attraverso i dati: dai sistemi di mobilità sostenibile alle soluzioni di monitoraggio ambientale e interventi di efficientamento energetico, ma anche nuovi paradigmi, quali ad esempio quello delle comunità energetiche rinnovabili, e nuovi modelli urbani, come quello della città dei 15 minuti (23 marzo).Il tema dell'illuminazione pubblica e privata è presente a K.EY con cinque talks organizzati in collaborazionecon AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) dal titolo Incontri di Luce. Gli incontri si svolgono presso l'Arena Incontri di Luce (stand 021 - Pad. B3) per approfondire l'importanza del lighting nelle città del futuro smart e sostenibili: un'occasione per professionisti, esperti, aziende, utility e rappresentanti della Pubblica Amministrazione per confrontarsi, raccontare le loro esperienze e riflettere sul futuro di una luce sempre più intelligente, interattiva e sostenibile. Si parla di luce sostenibile e comunità energetiche rinnovabili (22 marzo), di nuove tecnologie della luce e condivisione dei dati nel contesto urbano (23 marzo), di luce dinamica e confort visivo negli edifici (23 marzo) e di corretta manutenzione nelle città del futuro (23 marzo). Si analizzeranno anche criticità e opportunità per una collaborazione virtuosa fra pubblico e privato, in relazione a PNRR e nuovo codice degli appalti (24 marzo).A cura di EdizioniAmbiente, Salotto Solare (Workshop Arena Pad. B7) si configura come spazio di discussionee dibattito sui diversi modi di affrontare l'energia, offrendo diverse chiavi di interpretazione attraverso la presentazione di cinque libri, che si pongono come frammenti di un discorso più ampio, destinato a diventare sempre più centrale nel dibattito. Mercoledì 22 marzo Marco Gisotti presenta Ecovisioni (EdizioniAmbiente 2022), riflettendo sul rapporto nella storia del cinema con l'energia e con l'ambiente. Livio De Santoli presenta Energia per la gente (Castelvecchi 2022) e racconta le interazioni tra energia, economia, società e cultura, prendendo suggestioni dalla fantascienza come dallo sport, e della musica progressive degli anni Settanta. Giovedì 23 Stefano Belletti presenta Verde & Digitale (EdizioniAmbiente 2022), una raccolta di "appunti di viaggio" per chi sta affrontando il percorso di digital business transformation, alternando considerazioni teoriche a un approccio pragmatico, con oltre 200 casi realizzativi e sei case history di eccellenze italiane. Gianluca Ruggieri presenta Che cos'è la transizione ecologica (Altraeconomia 2021), un libro che racconta la transizione ecologica con voci e prospettive diverse. Venerdì 24 marzo Gianni Silvestrini presenta il suo Che cosa è l'energia rinnovabile (EdizioniAmbiente 2022), vincitore del Premio Demetra 2022 per la letteratura ambientale. Il libro presenta un quadro completo e aggiornato sulle tecnologie per produrre e accumulare energia senza emettere anidride carbonica, da quelle più consolidate come il fotovoltaico e le biomasse fino alle più innovative come l'eolico offshore e i sistemi di accumulo. Nel contempo, evidenzia i limiti e gli impatti ambientali dell'attuale sistema basato sui fossili, e chiarisce perché puntare oggi sul nucleare e rallentare l'uscita dal gas freni la risposta all'emergenza climaticarispetto alla strada maestra della riduzione dei consumi e delle rinnovabili.