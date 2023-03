USA, Biden chiede pene più severe per il management delle banche fallite

SVB Financial Group

Signature Bank

(Teleborsa) - L'hadi elaborare unao entrano in amministrazione controllata dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Nello specifico, quando le banche falliscono a causa della cattiva gestione e dell'eccessiva assunzione di rischi, dovrebbe essere più facile per le autorità di regolamentazione recuperare i risarcimenti ai dirigenti, imporre sanzioni civili e vietare nuovamente ai dirigenti di lavorare nel settore bancario.Esattamente una settimana fa, venerdì 10 marzo 2023, le autorità di regolamentazione californiane hanno chiuso lae nominato la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) come curatore fallimentare per assumere il controllo della sua società madre (). Nel weekend è poi arrivato il fallimento di l'intervento di Tesoro, Fed e FDIC per creare un'eccezionale rete di salvataggio dei depositi e fornire una nuova linea di credito - battezzata Bank Term Funding Program (BTFP) - a disposizione di ogni istituto che ne abbia bisogno."Questa settimana abbiamo intrapresosenza mettere a rischio i dollari dei contribuenti - ha commentato oggi il presidente USA- Quell'azione era necessaria per proteggere i posti di lavoro e le piccole imprese, e nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti. Il nostro sistema bancario oggi è più resiliente e stabile grazie alle azioni che abbiamo intrapreso. Lunedì mattina, ho detto al popolo americano e alle imprese americane che dovrebbero essere fiduciosi che i loro depositi saranno lì se e quando ne avranno bisogno. Continua ad essere così"."Ho anche detto che sono fermamente impegnato nella responsabilità dei responsabili di questo pasticcio - ha aggiunto - Nessuno è al di sopra della legge e il. La legge limita il potere dell'amministrazione di ritenere responsabili i dirigenti. Quando le banche falliscono a causa della cattiva gestione e dell'eccessiva assunzione di rischi, dovrebbe essere più facile per le autorità di regolamentazione recuperare i risarcimenti ai dirigenti, imporre sanzioni civili e vietare nuovamente ai dirigenti di lavorare nel settore bancario. Ildi banca la cui cattiva gestione ha contribuito al fallimento delle loro istituzioni.Riguardo alla possibilità di inasprire le regole per recuperare i compensi dei manager, l'amministrazione USA ha fatto il seguente esempio: ilper un valore di oltre 3 milioni di dollari pochi giorni prima che la banca entrasse in amministrazione controllata FDIC. Biden ha quindi esortato il Congresso ad espandere le autorità della FDIC "per".Inoltre, in base alla legge vigente, la FDIC può impedire ai dirigenti dise si impegnano in "disprezzo volontario o continuo per la sicurezza e la solidità" della loro banca. Secondo Biden, il Congresso dovrebbe "abbassando lo standard legale per imporre questo divieto quando una banca viene posta in amministrazione controllata FDIC".Infine, sempre base alla legge attuale, la FDIC può chiedere sanzioni pecuniarie ai dirigenti di banca che "sconsideratamente" si impegnano in un modello di pratiche "non sicure o non sane", indipendentemente dal fatto che quella banca entri in amministrazione controllata. Per aiutare l'agenzia ad affrontare completamente la cattiva condotta dei dirigenti, il Congresso "dovrebbedi banche fallite quando le loro azioni contribuiscono al fallimento delle loro aziende".