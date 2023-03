Cervo (KPMG): significativa dry powder di private equity suggerisce cauto ottimismo

(Teleborsa) - "Ci sono attualmente. Le note positive sono la riapertura della Cina e il fatto che la recessione sarà meno acuta di quanto si potesse immaginare qualche tempo fa, ma non si può sottacere sulla forte incertezza di fondo, anche alla luce delle recenti vicende". Lo ha affermato, Partner KPMG e Head of Private Equity, durante il convegno annuale di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) in corso a Milano."Quest'anno ci saranno quindiper operatori di piccola e media dimensione, e une prosecuzione di add-onn per piattaforme di investimenti", ha spiegato.Secondo Cervo, "il perdurare del contesto di tensione geopolitica e instabilità macroeconomica, in particolare la spirale inflazionistica e l'aumento dei tassi d’interesse, rendeper il mercato del private equity nel 2023"."La significativa dry power ci fa essere comunqueper una normalizzazione nel corso dell'anno", ha aggiunto Cervo.