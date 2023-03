Credit Suisse: nessun impatto immediato su operazioni, bonus saranno ancora pagati

Credit Suisse

UBS

(Teleborsa) - ". Le nostre filiali e gli uffici globali rimarranno aperti e tutti i colleghi dovrebbero continuare a venire al lavoro". Lo si legge in una comunicazioni dei vertici diai dipendenti, dopo l'accordo di salvataggio siglato domenica con, sotto la guida delle autorità svizzere. Il memo, firmato dal presidente Axel Lehmann e dal CEO Ulrich Korner, e un Q&A sono stati ottenuti e pubblicati da Bloomberg.Alla domanda "Il personale dovrebbe venire in ufficio lunedì?", è stata data la seguente risposta: "SÌ. Il tuo ruolo non è influenzato immediatamente.. Rimane di fondamentale importanza continuare a venire in ufficio o lavorare secondo il modello di lavoro concordato".Viene ricordato che l'annuncio di ieri indica che l'accordo per la fusione tra Credit Suisse e UBS ed è soggetto alle necessarie approvazioni, ed è previsto che. Fino a quel momento, Credit Suisse intende continuare a operare il più vicino possibile al "business as usual".Il Q&A indica anche che stipendi ed eventuali bonus verranno comunque pagati il 24 marzo. "- si legge nel documento - Pagheremo stipendio e bonus, ove arretrati, secondo il programma precedentemente comunicato. In molti paesi, il bonus è già stato pagato e non prevediamo cambiamenti per le restanti giurisdizioni".Riguardo ai bonus per il 2023, viene affermato: ". Ci impegniamo a trattare tutti i dipendenti in modo equo, qualsiasi piano di bonus sarà basato sia sulle prestazioni aziendali che individuali. Il Consiglio federale svizzero si riserva il diritto di limitare in tutto o in parte la remunerazione variabile o di prescrivere un adeguamento della remunerazione del Credit Suisse. Se ciò dovesse essere richiesto e richiesto, lo comunicheremo al più presto".