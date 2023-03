PepsiCo in rialzo promossa da Bernstein

Pepsico

(Teleborsa) - Si muove al rialzo la prestazione diche scambia con una variazione percentuale dell'1,15%.A fare da assist alle azioni contribuisce il miglioramento della valutazione da parte degli analisti di Bernstein: il giudizio sulle azioni del colosso delle bevande è stato portato a "market-perform".Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello dell'. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 177,9 USD. Rischio di discesa fino a 175,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 180.