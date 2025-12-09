Colgate-Palmolive in rally promossa da Rbc

(Teleborsa) - Si muove in avanti Colgate-Palmolive
che mostra un profit +1,5%.
A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Rbc a "outperform" sul titolo del gruppo dei beni di consumo.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del distributore di prodotti per la pulizia e l'igiene
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 76,54 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 78,24. Il peggioramento di Colgate-Palmolive
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 75,83.