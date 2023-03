S&P taglia nuovamente il rating di First Republic Bank

First Republic

(Teleborsa) -ha, per la, il rating della banca statunitense. L'agenzia di rating ha abbassato il rating a "B+" da "BB+", mantenendo l'outlook a "Creditwatch Negative". La decisione, presa ieri, arriva dopo che mercoledì S&P aveva declassato il rating della banca a "BB+" da "A-".Nello spiegare le ragioni dell'azione, S&P ha affermato che il rating di First Republic "rimane in CreditWatch negativo, indicando che potremmo abbassare ulteriormente il rating se la banca non fosse in grado di dimostrare progressi nellae nelche, a nostro avviso, sono stati probabilmente erosi".Giovedì scorso è arrivata unadai colossi bancari USA. Ben 11 banche - guidate da JPMorgan Chase, Citigroup e Morgan Stanley - hanno depositato 30 miliardi di dollari a First Republic Bank per sostenere la liquidità e ripristinare la fiducia dei depositanti."Non consideriamo questa infusione di depositi - che ha una scadenza iniziale di 120 giorni - come una soluzione a lungo termine ai problemi di finanziamento della banca - hanno aggiunto -, limitando la posizione commerciale della banca".