Saudi National Bank, contraccolpo Credit Suisse non ha impatti su utile e strategia

(Teleborsa) - Laha affermato che la suain, dopo che domenica la banca svizzera è stata rilevata dalla rivale. Sono state le dichiarazioni del presidente della SNB, la settimana scorsa , a innescare il crollo di Credit Suisse.A novembre 2022 la SNB aveva investito 5,5 miliardi di SAR per acquisire il 9,88% di Credit Suisse, diventando il principale azionista. A dicembre 2022, l'investimento in Credit Suisse rappresentavadella SNB e circa l, ha svelato oggi.Dal punto di vista del capitale regolamentare,della SNB dal calo del mark-to-market del Credit Suisse è stato di circa 15 punti base a dicembre 2022, con impatto nullo sulla redditività. Dopo l'annuncio di ieri, il potenziale impatto sul coefficiente di adeguatezza patrimoniale è di circa 35 punti base, con impatto nullo sulla redditività."Le modifiche nella valutazione dell'investimento della SNB", si legge in una nota. "La SNB rimane comodamente al di sopra di tutte le soglie prudenziali e continua a godere di una solida capitalizzazione e liquidità", viene aggiunto.