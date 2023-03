Stellantis annuncia lancio primo stabilimento FIAT in Algeria

Stellantis

(Teleborsa) -ha annunciato oggi ilcon un’ampia gamma di modelli per soddisfare le aspettative dei clienti algerini."Sostenere il progetto Fiat e quindi lo sviluppo dell'ecosistema automobilistico in Algeria ha un significato simbolico storico che riflettele buone relazioni di lunga durata tra i due Paesi. Unendo i nostri sforzi, questo progetto diventerà un punto di riferimento in termini diintegrabilità e complementarità", ha dichiarato, Ministro dell'Industria e della Produzione Farmaceutica in Algeria.che ha un, punta allae concretizza l’accordo sottoscritto a novembre 2022 con l’Agenzia algerina per la promozione degli investimenti (Algerian Investment Promotion Agency - AAPI) che ratifica l’accordo quadro firmato il 13 ottobre, che a sua volta ha dato il via allo sviluppo delle attività industriali, post-vendita e di ricambi per FIAT, uno dei marchi simbolo di Stellantis, e del settore automobilistico in Algeria.Oggi l’Algeria rappresentadi Stellantis per il Medio Oriente e l’Africa (MEA). Il lancio del marchio FIAT aprirà la strada per realizzare l’ambizione di Stellantis MEA dicon un’autonomia produttiva regionale del 70% e di avvicinarsi, in tal modo, alle esigenze dei clienti.Lasarà completata entroe la produzione della prima Fiat 500 è prevista per la fine del 2023. Entro il 2026, lo stabilimento creerà, raggiungerà un tasso di localizzazione superiore al 30%, una capacità produttiva die realizzerà quattro modelli FIAT. Per garantire un elevato livello di assistenza ai clienti algerini, la rete di vendita e post-vendita coprirà 28 Wilaya in Algeria entro la fine del 2023."Stellantis è fortemente attiva in Algeria e metterà a disposizione il suo vasto know-how globale e regionale in termini di produzione eprestazioni commerciali. Stiamo mettendo questa esperienza al servizio del progetto FIAT in Algeria per garantire una produzioneall’avanguardia, servizi commerciali di alto livello e la migliore customer experience sul mercato", ha dichiarato, ChiefOperating Officer di Stellantis Middle East and Africa."Questa mattina celebriamo il ritorno in Algeria di FIAT: un marchio iconico con una delle cinque tradizioni automobilistiche più longeve al mondo. Dal 1899 la missione del nostro brand non è cambiata: fornire risposte accessibili e intelligenti alle esigenze di mobilità di ogni cliente", ha dichiarato, CEO del marchio FIAT.