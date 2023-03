Luiss Business School: Francesco Chiurco nominato direttore Relazioni Esterne

Francesco Chiurco è stato nominato responsabile della Direzione Relazioni Esterne della Luiss Business School. La nuova struttura coordina le attività di relazioni esterne, la comunicazione interna ed esterna, i rapporti con gli stakeholder e gli eventi.

(Teleborsa) -"La nomina di Francesco Chiurco – commenta il– rafforza il management team della Luiss Business School, recentemente trasformata in società per azioni, con l'inserimento di professionalità di ampia e qualificata esperienza, maturata in aziende multinazionali con l'obiettivo di contribuire al posizionamento ed allo sviluppo delle attività della Scuola sia in Italia sia a livello internazionale".56 anni, laurea in Scienze Politiche, in oltre venti anni di attività ha maturato una vasta esperienza nel mondo della comunicazione aziendale, in particolare in BNL BNP Paribas dove è stato Direttore delle Relazioni con i Media.