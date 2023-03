PreviOn & C2Partners: alleanza strategica nei servizi e nelle tecnologie per la previdenza

(Teleborsa) - La domanda di servizi previdenziali d'individui e famiglie è in crescita costante ma non trova ancora una risposta informativa e consulenziale adeguata. Accreditate ricerche di mercato stimano che, oggi, il 50% degli italiani non abbia una chiara cognizione del trattamento pensionistico al quale potrà accedere. Parte da questa evidenza l'. L'obiettivo è quello di sviluppare e proporre al mercato un'offerta congiunta di servizi e tecnologie capaci di rispondere ai bisogni previdenziali dei clienti degli operatori dei Financial Services.ha sviluppato un'evoluta piattaforma fintech per la previdenza, basata su tecnologia proprietaria, che permette di offrire ai clienti check-up contributivi, servizi di consulenza e piani pensionistici individuali grazie anche al continuo aggiornamento e all'integrazione sistemica di dati provenienti da molteplici fonti informative.ha un solido posizionamento nel mercato dei Financial Services, in cui è riconosciuta come consulente su temi strategici per lo sviluppo del business e sulle soluzioni che incidono strutturalmente sui risultati di gestione."L'accordo con C2Partners rappresenta un importante traguardo nel percorso di crescita del business di PreviOn – ha dichiarato–. Dopo aver sviluppato una piattaforma tecnologica unica e servizi altamente specialistici, possiamo ora contare sulla conoscenza e l'esperienza di C2Partners nei Financial Services per il Go-to-Market e lo sviluppo"."Valorizzare la base dei clienti integrando l'offerta con nuovi servizi è oggi una priorità strategica per banche e operatori dei servizi finanziari – ha dichiarato–. Mettendo a fattor comune i rispettivi punti di eccellenza, PreviOn e C2Partners rispondono a quest'esigenza con un'offerta che copre un bisogno fortemente sentito dai clienti di banche e operatori dei servizi finanziari: tutelare il tenore di vita in età pensionistica. Il mercato ha un potenziale enorme: una piattaforma digitale evoluta, come quella sviluppata da PreviOn, può essere decisiva per cogliere l'opportunità".