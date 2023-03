Bankitalia, Visco: dipendenti ridotti del 3,2% in 10 anni, costi operativi del 4,5%

(Teleborsa) - L'organico della Banca d'Italia "a fine 2022 era pari a 6.840 addetti; di questi circa 130 sono distaccati presso la BCE e oltre 180 presso altri enti e organismi nazionali e internazionali. Negli ultimi 10 anni lasi èe itotali sonoin termini reali". Lo ha affermato ilo durante un'audizione sulle attività svolte dalla Banca d'Italia davanti alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati."L'espansione delle responsabilità e dei volumi operativi sulle funzioni istituzionali è stata affiancata dadegli scambi informativi e delle procedure e alla semplificazione dei processi di lavoro - ha aggiunto - La razionalizzazione, oltre che nella rete territoriale, è stata intensa nelle funzioni di supporto, il cui peso sul totale delle risorse impiegate si è ridotto dal 40 a meno del 30%".Parlando dell'assetto, Visco ha detto che, per effetto della riforma del 2013, "il(pari a 7,5 miliardi) è oggitra banche, assicurazioni, enti e istituti di previdenza, fondazioni di matrice bancaria e fondi pensione". Inoltre, ha ricordato che è stato introdotto un limite al possesso individuale delle quote (portato al 5 per cento del capitale dall’iniziale 3), oltre il quale sono esclusi il diritto al dividendo e quello di voto."Questo assetto - ha sottolineato - consente alla Banca di esercitare le proprie funzioni nelsanciti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea disponendo di risorse finanziarie adeguate".Il governatore ha spiegato che Bankitalia svolge, direttamente o in quanto parte dell'SSM, su oltre 1.000 soggetti operanti in Italia, "molto diversi per dimensione, operatività, forma giuridica, e quindi con diversa graduazione dei controlli".In particolare, alla fine del 2022 erano 12 iitaliani; i gruppi significativi di altri paesi dell'area operanti in Italia erano 8. Per quanto concerne leoperanti in Italia, si tratta di 35 gruppi bancari e 122 banche non appartenenti a gruppi (di cui 3 filiazioni italiane di banche estere, 3 succursali di paesi non partecipanti all'SSM e 8 succursali extracomunitarie). Alla fine del 2022 erano iscritti nei relativi albi: 174 SGR, 61 Sicaf, 62 imprese di investimento (di cui 52 SIM italiane, 8 extra UE), 9 gruppi di SIM, 195 intermediari finanziari (ex art. 106 TUB), 50 IP, 10 Imel.