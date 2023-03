First Capital acquista Invest Italy SIM per aumentare servizi a PMI

First Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha sottoscritto undel capitale di(ISIM) da Banca Cambiano.ISIM è una società di intermediazione mobiliare attualmente autorizzata al collocamento senza garanzia e alla ricezione e trasmissione ordini, che si propone come player indipendente nel mercato dell'con un focus sui servizi di consulenza ad alto valore aggiunto rivolti allee ai suoi azionisti.Il, pari a circa, include un avviamento di circa il 10% sul patrimonio netto contabile di ISIM e sarà regolato tramite azioni proprie First Capital, valorizzate 23 euro ciascuna. Banca Cambiano diventerà azionista di First Capital con una partecipazione di poco inferiore al 2%."La scelta di acquisire Invest Italy SIM rappresenta il primo passo del progetto strategico di First Capital di, ampliando, tramite un intermediario specializzato, l'attuale attività di investimento con business complementari e sinergici, quali quelli della consulenza e dell'intermediazione, e andando a creare, in definitiva, maggior valore per il gruppo e per i suoi azionisti", ha commentatodi First Capital.First Capital intende focalizzare l'attività di ISIM su servizi di investment banking destinati alle PMI concentrandosi inizialmente sull'attività di assistenza alla quotazione sui mercati azionari ().