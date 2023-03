comparto chimico italiano

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

listino milanese

SOL

(Teleborsa) - Ilsi è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo ilIlha terminato gli scambi a quota 25.631,6, con un decremento di 125,5 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 1.409, dopo aver avviato la seduta a 1.402.Tra le medie imprese quotate sul, andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,65%.