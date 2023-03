Rosetti Marino, contratto da 75 milioni di euro per impianto Versalis

Rosetti Marino

Eni

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, ha comunicato l'acquisizione di un nuovoper la razionalizzazione degli "Impianti di Produzione Gomme" dello stabilimento di Ravenna di(la società diimpegnata nello sviluppo della chimica sostenibile).Il progetto porterà ad un importante, con un impiego più efficiente delle risorse energetiche e la riduzione dell'impronta carbonica. Le attività avranno inizio immediato per essere completate nel marzo 2025."Siamo lieti di questo nuovo ordine - ha commentato l'- con cuicon un cliente italiano importantissimo come Versalis, a conferma della bontà delle scelte strategiche che abbiamo fatto in previsione della forte ripresa in atto nel nostro mercato di riferimento e che rafforza l'impegno di Rosetti Marino per lo sviluppo sostenibile dell'industria ravennate".Lodel contratto aggiudicato alla Rosetti Marino comprende l'ingegneria complementare di processo e l'ingegneria di dettaglio, la fornitura dei materiali e delle apparecchiature, i lavori di costruzione e montaggio (incluse le opere civili), i servizi di supervisione, il precommissioning e l'avviamento dell'impianto, nonché la fornitura delle parti di ricambio.