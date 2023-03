Snam, parere positivo di Arera sulla Dorsale Adriatica

Snam

(Teleborsa) -ha espresso parere positivo "sull’intervento di sviluppo della" promosso danel quadro del progetto di potenziamento per nuove importazioni dida sud. Nella stessa delibera l'Autorità ha inoltre segnalato a Governo e Parlamento "l’opportunità di destinare allo sviluppo della Linea Adriatica le risorse del programma RepowerEU, integrativo dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, finalizzato a sostenere l’indipendenza dalle fonti fossili russe".Arera ha anche stabilito di ritenere opportuno "approfondireche possano consentire unadella Linea Adriatica da parte dei futuri utilizzatori della direttrice italiana Sud-Nord, anche ai fini dell’esportazione di gas verso i Paesi confinanti per assicurare una effettiva diversificazione delle fonti di approvvigionamento all’Unione europea, ad esempio attraverso procedure di conferimento di capacità di trasporto di lungo periodo da tutti i punti di entrata da Sud (sia esistenti che futuri, incluso TAP), valutandone la percorribilità in termini di".