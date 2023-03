Stellantis rileva le attività di noleggio ALD e LeasePlan

Stellantis

(Teleborsa) -e Crédit Agricole Consumer Finance annunciano oggi la firma di un, a seguito della proposta di acquisizione da parte di ALD del 100% di LeasePlan annunciata nel gennaio 2022.L’annuncio - spiega una nota - rappresenta un’immediata accelerazione delle ambizioni delle due società nel settore della mobilità e del noleggio a lungo termine.Questo annuncio fa seguito agli accordi di partnership annunciati a dicembre 2021 tra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance, relativi alla creazione di una NewCo congiunta, leader europeo nel noleggio a lungo termine di veicoli, e all’acquisizione da parte di Crédit Agricole Consumer Finance del 100% del capitale di FCA Bank."L’acquisizione delle realtà in Portogallo e Lussemburgo rappresenta un’eccellente opportunità per rafforzare la NewCo fin da subito ed è una leva aggiuntiva per portare la sua flotta a un milione di veicoli entro il 2026, nell’ambito della nostra ambiziosa strategia Dare Forward 2030" - ha dichiarato. “Insieme, Leasys e Free2move Lease rappresentano al momento una flotta di circa 828.000 veicoli".

Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance annunciano inoltre la firma di un accordo relativo alla vendita delle attività di ALD in Irlanda, Norvegia e Portogallo, nonché delle attività di LeasePlan in Repubblica Ceca, Finlandia e Lussemburgo. Queste cessioni avverranno in base agli impegni assunti da ALD nei confronti della Commissione Europea in relazione alla proposta di acquisizione di LeasePlan da parte di ALD.L’acquisizione sarà effettuata da FCA Bank, e successivamente il perimetro acquisito sarà suddiviso tra: la NewCo risultante dal consolidamento di Leasys e Free2move Lease e controllata in parti uguali da Crédit Agricole Consumer Finance e Stellantis, che ospiterà le attività di ALD in Portogallo e LeasePlan in Lussemburgo per un totale di circa 30.000 veicoli; e, la società costituita dall’acquisizione da parte di Crédit Agricole Consumer Finance del 100% del capitale di FCA Bank e Drivalia, che ospiterà le attività di ALD in Irlanda e Norvegia e di LeasePlan nella Repubblica Ceca e in Finlandia.Per quanto riguarda la divisione del perimetro acquisito, le due realtà agiranno effettivamente con un approccio coerente e integrato,soprattutto per quanto riguarda i clienti internazionali, per i quali è prevista una cooperazione rafforzata tra le due entità., dopo la chiusura della creazione della NewCo, è soggetto alle consuetecondizioni sospensive in questo settore, ovvero il completamento dell’acquisizione di LeasePlan da parte di ALD e l’approvazione delleautorità competenti.