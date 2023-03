USA, richieste di mutui settimanali aumentano del 3%

(Teleborsa) - Continuano ad aumentare le. Nella settimana al 17 marzo 2023, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una crescita del 3%, dopo l'aumento del 6,5% della settimana precedente.L'indice relativo alleè aumentato del 4,9%, mentre quello relativo alleregistra un +2,2%.Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che isono scesi, attestandosi al 6,48% dal 6,71% della settimana precedente."I rendimenti dei Treasury sono diminuiti la scorsa settimana, spinti dall'incertezza sulla salute del settore bancario e dalle preoccupazioni per l'impatto più ampio sull'economia. I tassi ipotecari sono diminuiti per la seconda settimana consecutiva, con il tasso fisso a 30 anni che è sceso al 6,48%, il livello più basso in un mese - ha affermato Joel Kan, vicepresidente e vice capo economista di MBA - Tuttavia,a causa dell'aumento della volatilità del mercato degli MBS. I Treasury annuali sono rimasti ampi a circa 300 punti base, rispetto a uno spread più tipico di 180 punti base"."Sia le domande di acquisto che quelle di rifinanziamento sono aumentate per la terza settimana consecutiva poiché i mutuatari hanno colto l'opportunità di agire, anche se il", ha aggiunto.