Intermonte, operatività sul buy-back

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra il 13 e il 17 marzo 2023, complessivamenteal prezzo medio unitario di 2,65868 euro, per unpari aDall’inizio dello share buy-back plan al 17 marzo, Intermonte ha acquistato 90.304 azioni proprie (pari allo 0,25% del proprio capitale sociale), per un controvalore complessivo di 232.980,42 euro.A seguito degli acquisti effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 17 marzo l'investment bank indipendente detiene 4.352.686 azioni proprie, pari al 12,03% del proprio capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, seduta trascurata per, che archivia la giornata con un timido -0,08%.