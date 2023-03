L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di tre rialzi consecutivi (+1,69%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Brillante l'andamento dell'. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 19,72 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e si posiziona a quota 171.643,31, dopo un esordio a 168.222,66.Nel, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,72% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,31% sui valori precedenti.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,07%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1%.Tra ledi Piazza Affari, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 6,26%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,31%.Bene, con un rialzo del 2,62%.