TIM, Schiavo: "Con Google Cloud infrastruttura strategica. Più vantaggi per imprese"

TIM

(Teleborsa) - "La nostraper il processo di digitalizzazione di aziende, pubblica amministrazione e cittadini". Lo ha affermato, chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di, dopo l'annuncio dell'da parte di Google Cloud.La seconda Google region italianae si aggiunge alle altre 35 region del mondo, per offrire servizi "fisicamente vicini" alle imprese ed alla PA."Le due region - sottolinea chiavo - rappresentano un importante risultato per questa collaborazione eche permette di offrire bassa latenza, connettività e sicurezza dei dati".Secondo il manager di TIM "si tratta diche unirà ingenti benefici economici a importanti vantaggi per l'intero tessuto industriale su scala nazionale".