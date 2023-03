Trenitalia: lancia eco-ticket a Roma in occasione della domenica ecologica

(Teleborsa) - Il: tutti i passeggeri in possesso di un biglietto regionale con destinazione Roma, valido per domenica 26 marzo, potranno viaggiare gratuitamente per l’intera giornata su tutti i regionali all’interno di Roma Capitale.Si tratta di una, società Capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, attivata in occasione dell’ultima domenica ecologica della stagione invernale 2023 a Roma."Con l’Eco-Ticket diamo la possibilità di visitare Roma muovendosi liberamente con il Regionale – racconta– Un’opportunità per scoprire quanto sia facile, comodo e conveniente rinunciare all’auto grazie ai nostri treni, mezzi sostenibili per natura".Grazie a questa iniziativa tutti i passeggeri in possesso di un biglietto singolo (corsa semplice) a tariffa regionale o con applicazione sovraregionale in arrivo a Roma potranno utilizzare gratuitamente i treni del Regionale che circolano nella zona dell’anello ferroviario della Capitale.