In rosso i Listini del Vecchio Continente

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, con il settore bancario di nuovo nella bufera, nonostante le rassicurazioni delle autorità. "Il settore bancario dell'area dell'euro è resiliente, perché dispone di solide posizioni patrimoniali e di liquidità", ha assicurato la. Ieri due banche tedesche - Deutsche Pfandbriefbank e Aareal Bank - hanno rinunciato al rimborso delle loro obbligazioni AT1.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,64%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 69,23 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +182 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,90%.pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,66%, sotto pressione, che accusa un calo dell'1,26%, e sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,74%.Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno il 2,23%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 28.037 punti, in forte calo del 2,16%.Pesante il(-1,55%); come pure, depresso il(-1,59%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,65 miliardi di euro, con un incremento di ben 766,7 milioni di euro, pari al 40,71%, rispetto ai precedenti 1,88 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,67 miliardi.Su 447 titoli trattati in Borsa di Milano, 218 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 95. Invariate le rimanenti 134 azioni.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza del 3,60%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,01%.In perdita, che scende del 4,14%.Scivola, con un netto svantaggio del 4,06%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,04 punti percentuali.di Milano,(+2,57%),(+2,43%),(+2,11%) e(+2,09%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,70%.Seduta negativa per, che scende del 4,09%.Sensibili perdite per, in calo del 4,08%.In apnea, che arretra del 3,89%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4,3%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,2 punti; preced. 47,7 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -4,7%; preced. -5,2%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,9%)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 7,8%).