Lavoro, ENAC sigla accordo per tutela operatori handling degli aeroporti di Linate e Malpensa

(Teleborsa) - Assicurare la tutela economica e giuridica di numerosi lavoratori di Linate, in un momento particolarmente delicato che vede l'avvio dellastagione estiva e la ripresa del traffico aereo che, nei prossimi mesi, si stima superi i dati di traffico del 2019, periodo per-pandemia. Questo l'obiettivo dell'accordo concluso ieri presso l'tra le organizzazioni sindacali e gli handler (società di servizi di assistenza a terra) con il coordinamento dell', a garanzia della tutela della salvaguardia dei lavoratori del comparto.L'accordo segue quelli analoghi già sottoscritti per glilo scorso 8 febbraio 2023: un protocollo di sito per l'area passeggeri e uno per l'area cargo, per disciplinare – a integrazione e in attuazione di quanto previsto dal CCNL del Trasporto Aereo – il passaggio delle attività di assistenza svolte sui piazzali aeromobili (cosiddetti servizi di rampa) tra l'operatore cessante e l'operatore“subentrante. Le intese stipulate assicurano che in questi aeroporti vi sia personale già formato equalificato all'utilizzo delle risorse strumentali necessarie a effettuare i servizi a terra alle compagnie aeree.Prosegue pertanto l'impegno dell'per garantire in ambito aeroportuale gli accordi di sito per evitare che la concorrenza tra gli operatori di handling possa influire sul costo del lavoro, indice strettamente correlato con la qualità del servizio e con la sicurezzaaeroportuale, obiettivi perseguiti dall'Ente. L'Enac, inoltre, in qualità di Autorità dell'aviazione civile preposta alla certificazione deiprestatori di servizi di assistenza a terra verifica l'adeguamento dei requisiti previsti, da parte degli operatori subentranti, per il mantenimento delle certificazioni di handling, al fine di garantire che l'avvicendamento degli operatori avvenga secondo le regole del liberomercato, preservando la sicurezza e regolarità delle operazioni contrattuali e, altresì, le esigenze di tutela dei passeggeri.