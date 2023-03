WINDTRE aderisce all'iniziativa Earth Hour del WWF

(Teleborsa) -, una mobilitazione di respiro mondiale che invita a spegnere le luci per almeno un'ora, un gesto simbolico per testimoniare l’impegno per un futuro più sostenibile.Nella giornata di domani,, l’aziendadalle 20:30 alle 21:30, promuovendo l’evento tramite i canali web e social ed aderendo alla campagnache coinvolge anche i punti vendita.Per raccontare quanto è importante tutelare la natura e la biodiversità,ha anche realizzatoilC’è un bruco nella foresta?",per testimoniare l'importanza della tutela della natura e della biodiversità. Il volume include un racconto inedito di Federico Moccia ed una raccolta di disegni e risposte alle domande dei figli e nipoti delle persone WINDTRE che hanno partecipato al progetto Oasi, nato per sensibilizzare i più piccoli al rispetto dell’ambiente.rinnova così il suo, che ha portato l'azienda arispetto al 2017 con l’obiettivo di. In ambito green WINDTRE promuove progetti di, è impegnata nell’per limitare la produzione di rifiuti elettronici e propone ai propri clientiprodotte con materiale plastico 100% riciclato. L'azienda ha, inoltre, contribuito allanelle città di Taranto e Treviso.