DiaSorin, margini in calo con ricavi COVID che continuano a diminuire

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica e inclusa nel FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 1.361 milioni di euro, in aumento del 10% (+2,4% a tassi di cambio costanti) rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2021. La variazione è conseguenza del positivo andamento dei business di immunodiagnostica, diagnostica molecolare e dell’inclusione di Luminex nel perimetro di consolidamento, parzialmente compensata dall'anticipato calo nelle vendite COVID. Le, pari a 244 milioni, sono diminuite del 35,5% (-40,1% a tassi di cambio costanti).L'è stato pari a 514 milioni di euro, -5,3% rispetto all’esercizio 2021 (-11,0% a tassi di cambio costanti), con un'incidenza sui ricavi del 37,8%, in riduzione rispetto all'esercizio precedente (43,9%). La diminuzione è principale conseguenza dei minori ricavi COVID che, nel 2021, avevano generato un'importante leva operativa, solo parzialmente compensata nel corso del 2022 dall'inclusione di Luminex nel perimetro di consolidamento. L'è stato pari a 319 milioni di euro, in riduzione del 10,7% rispetto al 2021.L'è stato pari a -907 milioni di euro (-986 milioni al 31 dicembre 2021). Lavariazione rispetto allo scorso anno, pari a +€ 79 milioni, è il risultato di una forte generazione di cassa operativa. La società segnala, inoltre, il pagamento di dividendi per 57 milioni (55 milioni nel 2021) e l'acquisto netto di azioni proprie per 160 milioni (9 milioni nel 2021).Laa tassi di cambio costanti prevede, tra le altre cose: ricavi totali circa -14%; ricavi COVID circa 60 milioni (circa -75% rispetto al 2022); EBITDA Adjusted Margin a circa 34%.