Eventi e scadenze: settimana del 27 marzo 2023

Lunedì 27/03/2023

Martedì 28/03/2023

Mercoledì 29/03/2023

Giovedì 30/03/2023

Venerdì 31/03/2023

(Teleborsa) -- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Paolo Gentiloni a Tunisi, incontrerà il Presidente della Repubblica Kais Saied e incontri bilaterali con il capo del governo Najla Bouden, il ministro degli esteri Nabil Ammar, il ministro dell'economia Samir Saied, il ministro delle finanze Sihem Boughdiri Nemsia, e il governatore della Banca centrale Marouane Abassi. Avrà uno scambio di opinioni con i rappresentanti del settore privato e della società civile09:30 -- Convegno organizzato dall'AdEPP, l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati. Focus sui temi legati ai mutamenti dell'economia, alla la crisi e all'impatto sui sistemi previdenziali. Partecipano, tra gli altri, i ministri Calderone e Urso, l'AD di Eni e il CEO di Intesa Sanpaolo09:30 -- L'evento, organizzato dall'Agenzia delle entrate e da Assonime si svolge a Milano. Focus sui principali strumenti amministrativi che garantiscono ai contribuenti la possibilità di un dialogo preventivo e collaborativo col Fisco. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell'Agenzia delle Entrate e Stefano Firpo, Direttore Generale Assonime10:30 -- La presentazione del Primo Rapporto globale sul mondo subacqueo di Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine, Marina Militare Italiana, CNR e Sapienza, si svolgerà presso l'Accademia Navale di Livorno. Tra i partecipanti, il Ministro della Difesa, il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il Presidente e l'AD di Leonardo e i presidenti della Fondazione Leonardo, del CNR e di AIAD15:00 -- La Presentazione di Trenitalia del Frecciarossa con una speciale livrea dedicata all'Aeronautica Militare in occasione del centenario della fondazione, si svolgerà alla Stazione Termini. Interverranno: Luigi Corradi (AD e DG Trenitalia), Gen. Aurelio Colagrande (Sottocapo di Stato Maggiore Aeronautica Militare), Gen. Basilio Di Martino (Presidente del Comitato Centenario A.M.) e Gen. Giovanni Adamo (Capo della Comunicazione A.M.)- Comunicazione medio-lungo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’esercizio e relativa Relazione sulla Gestione, al 31 dicembre 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Evento di rilevante importanza al quale partecipano moltissimi economisti, analisti, politici e imprenditori per discutere della politica economica. Focus su "Orientare la Politica in un Mondo Polarizzato". Si svolge a Washington, DC- L'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) pubblicherà l'Indice dei Brevetti 2022 (EPO Patent Index). Approfondimenti sullo stato dell'innovazione in Europa: statistiche, tendenze e classifiche- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- L'evento annuale promosso da ABI dedicato a Credito, Finanza e Risparmio per il mercato retail e corporate, si svolgerà a Milano- I ministri dell'UE punteranno a concordare un orientamento generale sul pacchetto gas e idrogeno e terranno un primo dibattito orientativo su una proposta di revisione dell'assetto del mercato dell'energia elettrica09:30 -- Durante il convegno di presentazione dei risultati della ricerca 2022, si analizzeranno i principali trend del mercato del SCF, si mostrerà qual è il suo ruolo nell'attuale scenario macroeconomico, quali sono i driver, le barriere e i fattori abilitanti per le soluzioni di Deep tier financing, le startup per il SCF a livello internazionale e quali soluzioni offrono11:00 -- La presentazione del progetto Take Your Time - Polo Urbano del Gruppo FS Italiane: arte e rigenerazione urbana per scoprire cosa cambia nelle città, cosa succede in Un Tempo Nuovo, si terrà a Milano. Interverranno, tra gli altri, Luca Torchia, CCO del Gruppo FS Italiane, Umberto Lebruto, AD FS Sistemi Urbani e Renato Fontana, curatore artistico del progetto11:00 -- L'evento per la presentazione dell'accordo di partnership tra Consorzio Cooperative Lavoratori (CCL) e COIMA per attività di "fair and social housing" nel rispetto del principio mutualistico cooperativo si terrà a Milano. Interviene, tra gli altri, il Ministro Salvini11:00 -- La Presentazione del primo Rapporto Fondazione Cariplo sulle disuguaglianze è dedicata alle disuguaglianze di apprendimento. Partecipano, tra gli altri, il presidente di Fondazione Cariplo, l'AD di Intesa Sanpaolo e il presidente di Assicurazioni Generali15:00 -- Cerimonia di apertura del BIS (Bank for International Settlements) Innovation Hub Eurosystem Centre a Francoforte. Speech di Christine Lagarde16:00 -- L'evento organizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Workday si svolge al The Westin Palace di Milano. I partecipanti avranno modo di confrontarsi con aziende provenienti da settori differenti (Sky Italia, A2A, Eolo e MM), che porteranno l'esperienza concreta di alcune delle funzioni aziendali più impattate dalla digitalizzazione- Asta BTP Short - BTP€i- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2022, sottoposto a revisione contabile completa- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte- A BolognaFiere si svolge la 21esima edizione del grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l'industria manifatturiera. All'evento inaugurale di MECSPE, che si svolge il 29 marzo alle 10:45, verranno presentati i dati dell'Osservatorio MECSPE sull'industria manifatturiera relativi al III quadrimestre 2022, le previsioni 2023 e l'impatto della mobilità sostenibile sulla filiera- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- La Banca d'Italia organizza, in collaborazione con la International Association for Research in Income and Wealth (IARIW), una conferenza dal titolo "Financial Markets, Central Banks and Inequality". Interviene Ignazio Visco09:30 -- Audizione ABI su Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento UE per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro09:30 -- Al Convegno verrà approfondito "L’Impegno delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva, Discipline Associate, Associazioni sportive e Società per impianti sportivi moderni, sostenibili e inclusivi alla luce del D.lgs. n. 38/2021- sport in sicurezza, responsabilità connesse alla gestione e all’esercizio dell’attività sportiva". Parteciperà il Ministro per lo Sport e i Giovani - Andrea Abodi, il Presidente del CONI - Giovanni Malagò e il Presidente CIP – Luca Pancalli11:00 -- Presentazione della nuova tecnologia TES Thermal Energy Storage per la decarbonizzazione dei processi industriali basati sulla produzione di calore presso lo Stabilimento Magaldi Power11:00 -- Appuntamento di Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata) per celebrare il lavoro straordinario e vitale delle piccole e medie industrie italiane e riflettere sulle sfide future. Parteciperanno importanti membri di Governo, tra i quali i ministri Tajani, Urso e Salvini, oltre a rappresentanti istituzionali e del mondo accademico. L'evento si svolgerà all'Auditorium della Conciliazione di Roma14:30 -- FEDERMECCANICA FIM FIOM UILM presentano uno studio sull'industria Automotive in Europa, con il contributo di ANFIA sull’Industria Automotive in Italia che si svolge al CNEL. Partecipano, tra gli altri, il Ministro Urso, i presidenti di Federmeccanica e di ANFIA, i segretari generali di FIM CISL, FIOM GIL e UIMM UIL14:30 -- Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato il Tavolo Farmaceutica e Biomedicale, che sarà presieduto dal ministro Adolfo Urso e dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Sono state invitate a partecipare le principali imprese del settore, le associazioni di categoria e le parti sociali14:30 -- Il Freedom of Mobility Forum, promosso da Stellantis e gestito da Wavestone in qualità di terza parte indipendente, ospiterà un dibattito digitale con la partecipazione di un panel internazionale di esperti mondiali per discutere della tematica chiave: "In un mondo decarbonizzato, la mobilità sarà libera e accessibile solo a pochi fortunati?"- Asta BOT- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei risultati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 - h 10.00- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Occupati e disoccupati - Febbraio 2023- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte- Bollettino economico- L'evento, dal titolo "Verso il mercato unico europeo degli NPE: opportunità e insidie" si svolgerà a Palazzo Mezzanotte. Focus sui principali trend e sulle novità che si affermeranno nei prossimi mesi nella Credit Distressed Industry10:00 -- Logista Italia e The European House Ambrosetti presentano il Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e da inalazione in Italia. Tra gli interventi, il Vice Ministro del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Vice Ministro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy11:00 -- Inaugurazione del nuovo centro nazionale della lega del Filo d'Oro alla presenza del Presidente Mattarella a Osimo14:30 -- L'evento di FeBAF (Federazione Banche Assicurazioni e Finanza) si svolgerà presso le scuderie di Palazzo Altieri. Focus sul "Ruolo del settore finanziario italiano per la crescita sostenibile di fronte alle sfide europee". Tra gli interventi, il Ministro Fitto, Paolo Gentiloni e i Presidenti di AIFI, ANIA e ABI15:00 -- La Presentazione dei Risultati 2022, si terrà presso la sede CDP a Roma. Saranno presenti il Presidente Giovanni Gorno Tempini e l'Amministratore Delegato Dario Scannapieco- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo FY2022 e guidance 2023 del piano strategico “2024 Sustain & Innovate”- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- L'assemblea annuale dei Partecipanti al capitale della Banca d'Italia si svolge presso Palazzo Koch a Roma- Workshop organizzato da The European House - Ambrosetti, dedicato a esplorare e interpretare gli scenari economici e finanziari, La 34a edizione si svolgerà a a Villa d'Este, a Cernobbio e riunirà alcuni tra i massimi responsabili delle più importanti realtà industriali, di servizi e delle principali istituzioni economiche e finanziarie- La 14esima edizione di EnergyMed, che si svolge a Napoli, è l'evento di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per la transizione energetica e l'innovazione tecnologica nel settore della green and circular economy- Cipro - DBRS e Moody's pubblicano la revisione del merito di credito- Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; €-coin- Germania - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Turchia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Alla web conference di Remind parteciperanno, tra gli altri, Adolfo Urso, Maurizio Gasparri, Vannia Gava, Lucia Albano, Tullio Ferrante e Marco Osnato- Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale09:00 -- L'evento "Ricerca e innovazione per la sfida spaziale: quali prospettive per il sistema scientifico-industriale italiano ed europeo?", che si svolge a Roma, è organizzato dall'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo, dall'ASI, dall'ESA-ESRIN e dall'ENEA. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Urso, i Presidenti dell'Agenzia Spaziale Italiana e di ENEA e gli AD di Avio, Telespazio e Thales Alenia Spazio Italia10:00 -- L'evento si terrà a Bologna. Verrà presentato il Piano di rilancio del Servizio Sanitario Nazionale elaborato dalla Fondazione GIMBE e arricchito dalla consultazione pubblica per il rilancio delle politiche sanitarie del Paese. Seguiranno due forum: il rilancio delle politiche per il personale sanitario e la riorganizzazione dell'assistenza territoriale. Parteciperanno professionisti e istituzioni11:00 -- Il Presidente Mattarella presenzierà, al Quirinale,la Cerimonia di consegna delle onorificenze OMRI conferite "motu proprio" a cittadini distintisi per atti di eroismo e impegno civile17:00 -- Evento finale del del ciclo "Nuovi incontri per il Futuro", progetto di alfabetizzazione economico-finanziaria per giovani studenti. All'edizione 2023, dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori con Intesa Sanpaolo e Unicredit, partecipa Christine Lagarde. L'evento si svolge a Firenze- Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti in unica convocazione