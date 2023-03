Novartis, il farmaco per il cancro al seno Kisqali riduce il rischio di recidiva

Novartis

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico, ha annunciato i, in grado di ridurre il rischio di recidiva nelle donne a cui è stata diagnosticata una fase iniziale della malattia. L'Independent Data Monitoring Committee ha raccomandato di interrompere anticipatamente lo studio poiché l'endpoint primario è stato raggiunto."Mentre la maggior parte dei pazienti viene diagnosticata e trattata precocemente con l'obiettivo di curare il cancro al seno, il rischio di recidiva del cancro, spesso come malattia metastatica, raggiunge il picco entro tre anni dalla diagnosi, ma non scompare mai del tutto", ha affermatodello studio."C'è unche mantengano i pazienti liberi dal cancro senza compromettere la qualità della vita - ha aggiunto - Lo studio è stato progettato tenendo conto di queste esigenze insoddisfatte ed è estremamente incoraggiante che questo studio abbia raggiunto il suo endpoint primario".