Terna, al via iter nuovo collegamento Milano-Cormano: investimento da 7 milioni

Terna

(Teleborsa) - A seguito dell’avvio, da parte del, dell’per due nuovi elettrodotti interrati nel milanese,pubblica l’con le particelle delle aree potenzialmente interessate dalle nuove infrastrutture. Ilper il quale l’azienda guidata da Stefano Donnarumma investirà oltre 7 milioni di euro, prevede la realizzazione di due collegamenti in cavo a 220 kV lunghi complessivamente circa 4 km tra ile quello diLe nuove linee collegheranno la futura Cabina Primaria “Comasina”, di proprietà del distributore locale, alla linea, di proprietà di Terna, “Ospiate - Cormano - Sesto San Giovanni”. La realizzazione degli elettrodotti consentirà, inoltre, la demolizione di tre sostegni aerei nell’area urbana di Cormano.L’opera incrementerà ladellaaumentando la sicurezza e la qualità del servizio di trasmissione dell’energia nell’area a Nord di Milano. Gli elettrodotti percorreranno principalmente la viabilità esistente e saranno realizzati con cavi di ultima generazione a isolamento intecnologia particolarmente affidabile e sostenibile.Sarà possibile prendere visione dellaprogettuale presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, i Comuni di Milano e Cormano e presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, eventuali osservazioni scritte allo stesso Ministero e, per conoscenza, a Terna.Terna, che a livello regionale gestisce oltre 8.400 km di linee ine 135 stazioni elettriche, nel Piano di Sviluppo 2023 ha previsto in Lombardia un impegno di 1,3 miliardi di euro per i prossimi 10 anni attestando la regione al primo posto per investimenti nel Nord Italia. Tra iil collegamento HVDC Milano-Montalto tra Lazio e Lombardia che consentirà di trasferire il surplus di energia da fonti rinnovabili dal Centro verso le regioni del Nord Italia, caratterizzate da una maggiore domanda di energia, e le opere per l’alimentazione dei Giochi olimpici e paralimpici ‘’ che prevedono nuove linee interrate a Milano e un collegamento in cavo tra Livigno e Premadio in Valtellina.