UK, petrolio fuoriesce da impianto: dichiarata emergenza

(Teleborsa) -: circa 200 barili di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto di( operativo dal 1979, è uno dei più grandi giacimenti petroliferi onshore in Europa) a Purbecks e si sono riversati nel porto di Poole. L'Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha dichiarato. Lo riportano i media locali.L'impianto è di proprietà diche ha confermato una "limitata perdita di petrolio" ed ha assicurato che la falla è stata bloccata. Avviata una "indagine completa" su quanto accaduto. In corso le operazioni di pulizia.Intanto, i commissari del porto di Poole (porto naturale più grande d’Europa e sito di particolare interesse scientifico che ospita una serie di uccelli trampolieri) , che regolano le attività nello scalo marittimo, hanno fatto sapere che Perenco non ha riferito didi ulteriori perdite e che la chiazza di superficie si sta