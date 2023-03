Confcommercio, allarme usura: 31mila piccole aziende a rischio

(Teleborsa) - Sono 31mila le piccole aziende del commercio e dei pubblici esercizi, oggi, ad elevato rischio usura. A lanciare l'allarme èin occasione della. "Con un buon grado di fiducia – ha spiegato il direttore dell'Ufficio Studi dell'Associazione,in merito alle piccole aziende del settore a rischio usura – questo numero si colloca tra 26mila e 46mila attività produttive".Ingenti anche i costi dell'illegalità:ma anche contraffazione e taccheggio hanno eroso alle imprese, in termini di mancato fatturato, bennel 2022. Considerando anche i costi per assicurazioni e spese difensive di vario generale la cifra sale a 33,6 miliardi. In totale isonoIl presidente di Confcommercioha voluto ricordare che questa giornata " è fatta per respingere la solitudine degli imprenditori di fronte a fenomeni che sembrano sempre più grandi di loro: contraffazione, abusivismo, estorsioni, usura e criminalità organizzata.da dieci anni a questa parte,'"."I fenomeni criminali, in particolare quelli come l’usura - ricorda Sangalli - si nutrono delle crisi, personali e sociali. Gli strascichi dell’emergenza pandemica, la crisi dei costi energetici, l’inflazione, il ribaltamento dei mercati finanziari, rappresentano un vero e proprio detonatore dell’usura. Anche per questo, quando chiediamo moratorie, fiscali e creditizie, non chiediamo 'salvagenti' per le imprese, ma strumenti che possono essere decisivi per non appigliarsi altrove, sulla 'pinna' della criminalità organizzata".Il direttore dell’Ufficio Studi,ha presentatoe sulla percezione e i costi per le imprese del terziario di mercato.è il fenomeno illegaledagli imprenditori (per il 25,9%) seguito da abusivismo (21,3%), estorsioni (20,1%) e furti (19,8%).Ilnon alimentare dove si registrano percentuali più elevate e dove, in particolare, l'usura è indicata in aumento da oltre il 30% delle imprese. Aquesto fenomeno è segnalato indegli imprenditori.di usura o estorsione nella propria zona di attività e, in particolare, il 10,3% ne ha conoscenza diretta. Ilè decisamente(31,1%), a Palermo (31,9%), tra le imprese dei trasporti (29%) e del commercio al dettaglio non alimentare (26,4%), per i bar (26%).di esposizione a usura e racket. Una preoccupazione che è, nel commercio all'ingrosso (18,4%) e al dettaglio non alimentare (18,3%). Di fronte all'usura e al racket il 5, il 30,1% dichiara che non saprebbe cosa fare, il 5,3% pensa di non poter far nulla. Questi dati sono significativamente più marcati al Sud.