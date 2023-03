Messina (Intesa): crisi banche non mette in discussione solidità sistema italiano

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Ilsi fonda sui depositi per la gran parte delle famiglie e rispetto ad altri sistemi ha una. Quindi io, ma proprio nessuno". Lo ha affermato l'amministratore delegato di, a margine di un evento a Milano. "Non è perché se fallisce una banca mal gestita e mal controllata negli Stati Uniti e un'altra banca in Europa, che era sotto l'attenzione di tutti, possiamo mettere in discussione la solidità e la sicurezza del sistema bancario europeo e soprattutto italiano", ha aggiunto.Messina ha escluso operazioni di M&A, anche dopo i recenti cali in Borsa dei titoli bancari europei. "Non abbiamo in prospettiva" acquisizioni e "", ha precisato, aggiungendo che "oggi stiamo lavorando per realizzare il nostro piano e fare in modo che questo possa consentire agli azionisti di avere la giusta soddisfazione".Su eventualesi è limitato a commentare che "".Sul fronte della politica monetaria di Francoforte, ha detto che all'interno della Banca centrale europea "faranno delle"monitorando attentamente quello che succede"."Nel momento in cui si creano delle condizioni di maggiore incertezza non possono aggiungere dei fattori ulteriori al fatto che ci possa essere già un rallentamento dei consumi - ha aggiunto - Mi sembra che le dichiarazioni, a parte qualcuno, siano molto più orientate adi interesse".