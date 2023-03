REVO Insurance, Intermonte avvia copertura con Buy e TP a 11,8 euro

Intermonte

REVO Insurance

(Teleborsa) -hasul titolo, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan. Ilè stato fissato a, mentre ilsul titolo è "". Gli analisti sottolineano che la compagnia rappresenta una proposta unica nel mercato assicurativo italiano, avendo sviluppato asset e competenze proprietarie difficili da replicare in una nicchia di mercato molto promettente e meno competitiva.Nelle stime del broker e nei piani aziendali, è previsto che generi profitti e capitali significativi dall'implementazione completa dellacombinata con il portafoglio di prodotti e la rete di distribuzione in crescita. La valutazione attuale non include il potenziale aumento di valore derivante dao dall'espansione all'Seguendo le indicazioni contenute nel piano strategico e nei risultati FY22 , Intermonte stima che iraggiungeranno i 305 milioni di euro nel 2025, un CAGR 2022-2025 del 32,4%, e che l'rettificato raggiungerà i 33,3 milioni di euro entro il 2025.In linea con le indicazioni del piano strategico, e coerentemente con la crescita dell'utile netto già osservata nel 2023, prevede che la società distribuisca un dividendo già nel 2024 (sull'utile 2023), con undel 15%. Questo dovrebbe aumentare progressivamente verso il 25% nel 2025, con ilche arriverà quindi a 0,08 euro nel 2023 e 0,33 euro nel 2025.